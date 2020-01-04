Путин хочет распада Евросоюза и НАТО — Туск

И в этом у российского лидера есть союзники.

Экс-глава Европейского совета Дональд Туск считает, что основная цель российского президента — это развал Европейского союза и НАТО.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Польское радио«.

И при этом, отмечает Туск, у Путина есть для этого дела союзники, которые помогают дезинтегрировать Европу:

«Путин очень хочет развалить Евросоюз и НАТО. Он собрал для этого помощников: сознательных, невольных и корыстных идиотов. Есть такие и в польской партии «Право и справедливость»».

Напомним, ранее мы писали, что Туск прокомментировал уголовное преследование Порошенко.