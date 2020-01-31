Импичмент Трампа только улучшил отношения Украины и США — Зеленский

Таким мнением президент поделился во время общего брифинга с Госсекретарем США Майком Помпео.

Так, по мнению главы государства, процедура импичмента Трампа, которой прямо поспособствовала Украина, не испортила отношения между двумя странами.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Более того, Владимир Зеленский уверен, что эта ситуация только улучшила отношения между Вашингтоном и Киевом:

«Мне кажется, это только улучшило наши двусторонние отношения. Дело же не только в том, что США на словах поддерживают Украину… Дело не только в словах. Любые отношения, любая дружба между странами должна быть выгодной.

Сейчас мы говорим о множестве контрактов в разных сферах, который составим между США и Украиной. Мне кажется, у нас новый виток в отношениях, новые чувства, много встреч… И я не уверен, что вопрос с импичментом господина Трампа как-то повлиял на эти тёплые взаимоотношения».