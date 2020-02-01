Президент Турции Эрдоган приедет в Украину: стала известна дата визита

Политика
Ольга Гергелюк0
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Президент Турции Реджеп Эрдоган с рабочим визитом приедет в Украину 3 февраля 2020 года.

Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган, Фото: Liga.net

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает НБН.

Известно, что 3 февраля в рамках визита турецкого лидера состоится украинско-турецкий деловой форум в Киеве.

В торжественном мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега – Реджеп Эрдоган.

Кроме того, лидеры двух стран планируют подписать ряд важных украинско-турецких соглашений, после чего президенты планируют выйти к прессе.

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Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексии Крымского полуострова. Кроме того, президент Турции обратился к главе РФ по поводу конфликта в Сирии и призвал РФ выполнять «сочинские» соглашения.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Эрдоган сделал предупреждение Путину. 

 


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