Президент Турции Эрдоган приедет в Украину: стала известна дата визита

Президент Турции Реджеп Эрдоган с рабочим визитом приедет в Украину 3 февраля 2020 года.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает НБН.

Известно, что 3 февраля в рамках визита турецкого лидера состоится украинско-турецкий деловой форум в Киеве.

В торжественном мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега – Реджеп Эрдоган.

Кроме того, лидеры двух стран планируют подписать ряд важных украинско-турецких соглашений, после чего президенты планируют выйти к прессе.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексии Крымского полуострова. Кроме того, президент Турции обратился к главе РФ по поводу конфликта в Сирии и призвал РФ выполнять «сочинские» соглашения.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Эрдоган сделал предупреждение Путину.