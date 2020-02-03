Зеленский не сможет долго прятаться за внешней политикой: рейтинг доверия президенту резко упал

К концу января 2020 года рейтинг доверия Владимиру Зеленскому снова упал и впервые стал ниже 50%.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на strana.ua.

Это подтверждают данные центра социального мониторинга и опросы, проведенные Центром Разумкова и Группы Рейтинг.

Как оказалось, президенту Украины полностью доверяют только 20,7% респондентов, еще 28,7% скорее доверяют, а 20,5% опрошенных не доверяют совсем.

И, хотя рейтинг Владимира Зеленского по-прежнему имеет положительный баланс: доверяют президенту 49,4%, а не доверяют 39,3% респондентов, баланс этот очень шаткий. К тому же сейчас рейтинг главы государства впервые опустился ниже отметки в 50%.

На фоне некоторых успехов во внешней политике ситуация внутри страны остается в общем негативной. И граждане Украины будут ждать от президента изменений во внутриполитической и социально-экономической сфере, выполнения обещаний по очистке страны от коррупции и привлечения к ответственности тех, кто не оправдал надежд.

Так что долго прятаться за внешней политикой Зеленскому не удастся, особенно если успехов в ней не будет.

Ранее сообщалось о том, как изменился рейтинг доверия к первым лицам государства.