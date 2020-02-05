Разумков объяснил условия, при которых Кабмин могут отправить в отставку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что программа деятельности правительства Украины, утвержденная парламентом исключает отставку Кабинета министров в течение одного года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

«По состоянию на сегодня, поскольку была поддержана программа действий правительства, то есть так называемый иммунитет для правительства, для их работы, и отправлять в отставку — таких возможностей у Верховной Рады нет», — сказал спикер парламента.

Напомним, программа деятельности Кабинета министров Украины была утверждена 4 октября 2019 года большинством в 236 голосов депутатов.

Согласно Конституции Украины Верховная Рада не может на протяжении одного года рассматривать вопрос об ответственности Кабинета министров и принимать решение о недоверии правительству.

Дмитрий Разумков выразил мнение о том, что когда члены Кабмина почувствуют отсутствие поддержки со стороны украинского народа и президента, они сами подадут в отставку.

Ранее сообщалось о том, кому выгоден скандал в Кабмине.