Разумков объяснил условия, при которых Кабмин могут отправить в отставку

Важное Политика
Ник Петров0
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что программа деятельности правительства Украины, утвержденная парламентом исключает отставку Кабинета министров в течение одного года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Дмитрий Разумков об отставке правительства.
Дмитрий Разумков об отставке правительства. Фото: Униан.

«По состоянию на сегодня, поскольку была поддержана программа действий правительства, то есть так называемый иммунитет для правительства, для их работы, и отправлять в отставку —  таких возможностей у Верховной Рады нет», —  сказал спикер парламента.

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Напомним, программа деятельности Кабинета министров Украины была утверждена 4 октября 2019 года большинством в 236 голосов депутатов.

Согласно Конституции Украины Верховная Рада не может на протяжении одного года рассматривать вопрос об ответственности Кабинета министров и принимать решение о недоверии правительству.

Дмитрий Разумков выразил мнение о том, что когда члены Кабмина почувствуют отсутствие поддержки со стороны украинского народа и президента, они сами подадут в отставку.

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Ранее сообщалось о том, кому выгоден скандал в Кабмине.


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