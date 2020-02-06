Страсти в Раде: «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа» заблокировали трибуну парламента

Политика
Христина Качоровська0
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Депутаты пытаются не допустить голосование за рынок земли.

Заблокированная трибуна Рады
Заблокированная трибуна Рады. Фото lb.ua

Сегодняшний день в Верховной Раде выдается довольно непростым: депутаты никак не могут приступить к полноценной работе из-за скандальной земельной реформы.

Об этом сообщает «НБН«.

Как известно, 6 февраля депутатам простоит приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли. Но не все политики поддерживают такую реформу, поэтому всякий раз, когда должно быть голосование, в Раде случаются забастовки.

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Вот и сейчас оппозиционные фракции, «Батькивщина» и «ОПЗЖ» заблокировали трибуну парламента, не давая возможности начать заседание.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский давит на «Слуг народа» из-за закона о рынке земли.


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