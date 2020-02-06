Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: лидер «Батькивщины» пошла на серьезную провокацию (видео)
Стало известно, что Юлия Тимошенко решила заблокировать место спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Сделала она это для того, чтобы сорвать заседание Парламента, который рассматривал вопросы, связанные с реформами по рынку земли.
Об этой информации сообщила пресс-служба Lenta.UA, сославшееся на доклад корреспондента «РБК», передает издание «НБН».
Отмечается, что фракции ОПЗЖ и «Батькивщина» попытались заблокировать трибуну с президиумом парламента. После этого случилась потасовка с народными депутатами от партии «Слуга народа».
В данный же момент Тимошенко находится на месте Разумкова. Она всеми силами пытается сорвать заседание парламента. Тем не менее первый замглавы Рады Руслан Стефанчук сообщил, что перерыв закончился и заседание продолжается. В данный момент нардепы «Батькивщины» все еще пытаются провоцировать «ЗЕ»-команду.
Пока неясно, как отреагировал сам Разумков на подобные действия со стороны Тимошенко. Возможно, сообщение по этому поводу появится временем позже.
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