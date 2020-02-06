Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: лидер «Батькивщины» пошла на серьезную провокацию (видео)

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Стало известно, что Юлия Тимошенко решила заблокировать место спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Сделала она это для того, чтобы сорвать заседание Парламента, который рассматривал вопросы, связанные с реформами по рынку земли.

Об этой информации сообщила пресс-служба Lenta.UA, сославшееся на доклад корреспондента «РБК», передает издание «НБН».

Отмечается, что фракции ОПЗЖ и «Батькивщина» попытались заблокировать трибуну с президиумом парламента. После этого случилась потасовка с народными депутатами от партии «Слуга народа».

В данный же момент Тимошенко находится на месте Разумкова. Она всеми силами пытается сорвать заседание парламента. Тем не менее первый замглавы Рады Руслан Стефанчук сообщил, что перерыв закончился и заседание продолжается. В данный момент нардепы «Батькивщины» все еще пытаются провоцировать «ЗЕ»-команду.

Пока неясно, как отреагировал сам Разумков на подобные действия со стороны Тимошенко. Возможно, сообщение по этому поводу появится временем позже.

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