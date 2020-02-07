Выведу людей на улицы — Тимошенко пообещала штурм ВР, если начнется окончательное голосование за рынок земли

ВО «Батькивщина» продолжает активную борьбу против продажи украинских земель.

Так, в общении с журналистами в кулуарах парламента Юлия Тимошенко заявила, что её фракция будет делать всё, чтобы законопроект о рынке земли не был принят.

Об этом пишет «НБН«.

Тимошенко поведала, что завтра она со своими однопартийцами будет думать, как не допустить голосования за скандальный проект закона. Юлия Владимировна не отрицает, что может снова заблокировать трибуну и президиум:

«Мы сделаем всё, что в наших силах. Скорее всего, окончательно голосование пройдет в период с 18 по 21 февраля».

Лидер «Батькивщины» также очень рассчитывает на обычных украинцев. Она призывает всех пикетировать парламент в день голосования.

Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко порезала палец, когда вырывал микрофон с места спикера ВР.