Не только Богдан: Юрий Луценко рассказал о перестановке в команде Зеленского

Бывший генеральный прокурор Украины предполагает, что в ближайшие два месяца в украинской политике произойдут кадровые перемены.

Своими мыслями Юрий Луценко поделился в интервью изданию «Цензор.НЕТ», сообщает «НБН«.

По словам политика, уже в ближайшее время свой пост может потерять не только Андрей Богдан, но и Руслан Рябошапка, ведь они оба тесно между собой связанны:

«О конкретных фамилиях речи не было, но я умею анализировать. Я знаю, что Богдан выполнил много работы, когда помогал делать Зеленскому первые шаги в политике. Но его работа вызвала много недовольства на Банковой, во фракции, в правительстве и в обществе. Да даже за пределами Украины. Не секрет и тот факт, что именно Богдан предложил Рябошапку на пост генпрокурора».

Вместо Богдана главой ОП может стать нынешний помощник Зеленсокго Андрей Ермак, предполагает Юрий Луценко. По его словам, Ермак менее эмоционален и это может полностью изменить политику ОП:

«Поэтому не исключаю, что изменится и генпрокурор. Думаю, в феврале мы получим ответы на все вопросы. И даже больше, мне кажется, что это будет лишь начало процесса. Мне кажется, в феврале-марте мы увидим и отставку Кабмина».

Напомним, ранее мы писали, что Богдан написал заявление об отставке.