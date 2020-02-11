Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Место Андрея Богдана займет помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак. Все соответствующие указы уже появились на сайте главы государства.

Об этом пишет «НБН«.

Владимир Зеленский, своим указом No 46/2020 уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины.

Своим следующим указом No 47/2020 президент уволил Андрея Ермака с поста своего помощника и сразу же, указом No 48/2020 назначил Ермака на место только уволенного Богдана.

Напомним, что об отставке Богдана СМИ стали говорить ещё вечером 10 февраля.