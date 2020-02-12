Ермак рассказал, на что готова пойти Украина, чтобы провести выборы на Донбассе уже этой осенью









1

По словам нового главы Офиса президента Украины, у власти есть четкий план действий, который поможет провести местные выборы в Украине, включая территорию ОРДЛО, одновременно осенью 2020 года.

Во время сегодняшнего брифинга Ермак сообщил, что будет очень логично, если местные выборы 2020 года пройдут одновременно по всей стране, включая временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом передает «НБН«.

Но, отметил глава ОПУ, для проведения выборов в ОРДЛО необходимы специальные условия, без которых ничего не получится.

«У власти есть план — провести выборы в конце октября по всей Украине. В соответствии с украинским законодательством. И в этом вопросе не может быть никаких компромиссов».

Ермак лишь отметил, что со своей стороны Украина готова выполнить все решения, которые были приняты на Нормандском саммите в Париже. В том числе, принять скандальную «формулу Штайнмайера»:

«Я готов говорить со всеми адекватными патриотическими силами Украины. Я готов раз 20 им объяснить, что такое «формула Штайнмайера» или какой у нас план. Я готов говорить со всеми: как с политсилами, так и с обществом».

Ермак также поделился мнением по воду заявления Арахамии о том, что Украина готова водоснабжать Крым, если РФ выведет войска с Донбасса:

«Об этом я только читал в новостях. Если сегодня смогу встретиться с Арахамией, то спрошу, что именно он имел в виду. Но я могу точно сказать, что Давид Арахамия озвучил только свое личное мнение».

Напомним, ранее мы писали, когда могут состоятся выборы на Донбассе.