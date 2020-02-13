Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за Украины

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Российская Федерация инициировала заседание Совбеза ООН по случаю пятой годовщины Минских соглашений.

 

Совет безопасности ООН
Совет безопасности ООН. Фото unian.net

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

Информацией о заседании Совбеза ООН российскому изданию сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский:

«18 февраля мы просим собраться ООН. Сейчас уже прошло пять лет с момента подписания Минских договоренностей и мы, с представителями ООН, с представителями ОБСЕ хотим обсудить, как за эти годы выполнились эти соглашения».

Напомним, ранее мы писали, что в Москве против пересмотра Минских согалшений.


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