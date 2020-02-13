Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за Украины

Российская Федерация инициировала заседание Совбеза ООН по случаю пятой годовщины Минских соглашений.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

Информацией о заседании Совбеза ООН российскому изданию сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский:

«18 февраля мы просим собраться ООН. Сейчас уже прошло пять лет с момента подписания Минских договоренностей и мы, с представителями ООН, с представителями ОБСЕ хотим обсудить, как за эти годы выполнились эти соглашения».