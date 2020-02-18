Циничная провокация: Зеленский прокомментировал атаку боевиков на Донбассе

Президент уверен, что мирный процесс на Востоке Украины продолжается, а сегодняшняя масштабная атака террористов — попытка сорвать его. О том, что главным агрессором остается Россия Зеленский так и не упомянул.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, «НБН«.

Владимир Зеленский пишет, что в пятую годовщину трагедии в Дебальцево враг устроил циничную провокацию:

«Сегодняшним утром они начали атаковать позиции ВСУ в Крымском, Ореховом, Хуторе Свободном, Новотошкивском. Они применили оружие, которое запрещено Минскими договоренностями».

Зеленский добавил, что на это украинские бойцы дали адекватный ответ, но, к сожалению, не обошлось без потерь:

«Не просто циничная провокация, которой хотели надавать на Дебальцевскую рану. Это попытка сорвать мирный процесс, который так уверенно продвигается на Востоке Украины».

Главнокомандующий подытожил, что на заседании СНБО будет решено, что делать дальше. При этом, Украина не откажется от желания закончить войну и далее будет следовать всем международным договоренностям:

«Но мы готовы давать ответы на всю агрессию против Украины».

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе идут масштабные бои.