Путин признался, как «цыкнул» на министров

Путин в интервью агентству ТАСС посетовал, как ему непросто было с бывшим министром финансов Кудриным и министром экономики Грефом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Глава Кремля признался, что однажды для того, чтобы заставить министров выделить деньги на реализацию инфраструктурных проектов, ему пришлось «цыкнуть» на них.

«Он по каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге», — сказал Путин о Кудрине.

Президент РФ рассказал, что Кудрин и Греф всегда выступали за то, чтобы лишних бюджетных денег не тратить.

«Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — сказал Путин.

Теперь, считает президент, их точка зрения изменилась.

«Угол зрения изменился, и глаз видит поотчётливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит», — сказал Путин.

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