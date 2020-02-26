Ахметов становится опорой Зеленского — Березовец

Политолог отметил, что власть Зеленсокго всё больше становится похожа на власть Януковича… Вот и Ахметов, которые ранее помогал беглому президенту, пришел на помощь нынешнему главе государства.

Об этом Тарас Березовец сообщил у себя в Telegram, пишет «НБН«.

В частности, сообщает эксперт, на медиа-ресурсах донецкого олигарха всё чаще стали появляться люди из команды президента:

«Ахметов становится опорой для Зеленского. Как когда-то был опорой для Януковича. Ринат Леонидович имеет немало нужных для Зе ресурсов. И самый главный из них — телевидение. Так забавно смотреть, как, по-сути, ненужный для Ахметова телеканал «Украина 24» мгновенно превратился в главный Зе-канал. В отношениях с «1+1″ начали увядать помидоры, а президенту ой как нужна сейчас медиа-поддержка».

А главные информационное ресурсы, подчеркивает Березовец, в руках Медведчука, Порошенко или Ахметова:

«Ринат не очень и горел желанием запускать чисто информационный телеканал. Но вот так уж получилось само собой… И тут же на телеканале дает интервью Ермак, который ранее не светился по ТВ. После него там появляется Разумков, а здесь же и Гончарук… Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу».

Напомним, ранее мы писали, что Ахметов пытается стать ближе к Зеленскому.