Зеленский может поехать на парад в Москву ради встречи с Путиным — СМИ

Сейчас данный вопрос активно решается главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Как сообщает Telegram-канал «Легитимный«, официально президент Зеленский будет праздновать 8 и 9 мая в Украине. Более того, он даже может возглавить «народный парад памяти и победы».

Об этом передает «НБН«.

Но этот вариант празднования далеко не окончательный, ведь в ОП рассматривают и возможность поехать в Москву, где 9 мая соберется немало мировых лидеров:

«Ситуацию по 9 мая решает Андрей Ермак. Он ищет варианты празднования… Не исключено, что Зеленский поедет в Москву, дабы там встретиться с Путиным и западными партнерами».

Напомним, ранее мы писали, что РФ не приглашала Зеленского на парад в Москве.