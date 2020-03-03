Зеленский может поехать на парад в Москву ради встречи с Путиным — СМИ
Сейчас данный вопрос активно решается главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Как сообщает Telegram-канал «Легитимный«, официально президент Зеленский будет праздновать 8 и 9 мая в Украине. Более того, он даже может возглавить «народный парад памяти и победы».
Об этом передает «НБН«.
Но этот вариант празднования далеко не окончательный, ведь в ОП рассматривают и возможность поехать в Москву, где 9 мая соберется немало мировых лидеров:
«Ситуацию по 9 мая решает Андрей Ермак. Он ищет варианты празднования… Не исключено, что Зеленский поедет в Москву, дабы там встретиться с Путиным и западными партнерами».
Напомним, ранее мы писали, что РФ не приглашала Зеленского на парад в Москве.