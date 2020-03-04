К концу весны точно посадят: СМИ рассказали, что будет с Порошенко после «перезагрузки» НАБУ и ОГП

Новые руководители в силовых структурах будут гораздо активнее работать по делам пятого президента Украины и его окружению.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

По их данным, после того, как в силовых структурах начнут работать новые председатели, они возьмутся за так называемые «кейсы» экс-депутата Александра Онищенко:

«НАБУ и Генпрокуратура специально тормозили «кейс Онищенко», чтобы заморозить дела Порошенко.

Но когда в эти ведомства придут новые лица, то «кейс» разморозят и будут брать показания от Онищенко против Порошенко».

Подобной информацией располагают и в Telegram «Женщина с косой«:

«После перезагрузки неких правохранительных органов за Порошенко и его окружение возьмутся ещё сильнее. К концу весны будут обещанные посадки… Посадят даже тех, кого выпустили».

Напомним, ранее мы писали, что главу НАБУ и генпрокурора могут уволить.