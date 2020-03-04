В «Слуге народа» рассказали, почему не увольняют Авакова

По словам Александра Корниенко, самый большой плюс Ареана Авакова — это немалый опыт работы.

«Перезагрузка» Кабинета министров оставила без изменений министерство внутренних дел: Аваков, несмотря на большой антирейтинг, сохранил свой пост, на котором он уже близко 6 лет.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News».

Почему же «Слуги народа» не учитывают мнение украинцев, которые откровенно недолюбливают Авакова, решил пояснить Александр Корниенко:

«Арсен Борисович уже долгое время занимает пост главы МВД. У него есть необходимый опыт. Он хорошо понимает всю «кухню» своей сферы. Ведь он занимается и полицией, и ГСЧС, и пограничниками… Единственный его минус — это негативный рейтинг в политике».

❗️Глава партии «Слуга народа» объяснил, за что ценят АваковаПодробнее — https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q По словам нардепа Александра Корниенко, преимуществом Авакова является большой опыт работы в правоохранительной сфере.«Министр МВД занимает пост долгое время. Наработал необходимый опыт. Хорошо разбирается в вверенной ему сфере. Это не только полиция, ГСЧС еще, пограничная служба. Из минусов: накопления негативного политического рейтинга», — сказал Корниенко нашему телеграм-каналу.Напомним, «Слуги народа» рассказали о смене состава правительства по итогам вечернего заседания фракции 2 марта. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 4. März 2020

Напомним, ранее мы писали, что Аваков может занять две должности в Кабмине.