В «Слуге народа» рассказали, почему не увольняют Авакова

Важное Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

По словам Александра Корниенко, самый большой плюс Ареана Авакова — это немалый опыт работы.

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото — unian.ua

«Перезагрузка» Кабинета министров оставила без изменений министерство внутренних дел: Аваков, несмотря на большой антирейтинг, сохранил свой пост, на котором он уже близко 6 лет.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News».

Почему же «Слуги народа» не учитывают мнение украинцев, которые откровенно недолюбливают Авакова, решил пояснить Александр Корниенко:

«Арсен Борисович уже долгое время занимает пост главы МВД. У него есть необходимый опыт. Он хорошо понимает всю «кухню» своей сферы. Ведь он занимается и полицией, и ГСЧС, и пограничниками… Единственный его минус — это негативный рейтинг в политике».

❗️Глава партии «Слуга народа» объяснил, за что ценят АваковаПодробнее — https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q По словам нардепа Александра Корниенко, преимуществом Авакова является большой опыт работы в правоохранительной сфере.«Министр МВД занимает пост долгое время. Наработал необходимый опыт. Хорошо разбирается в вверенной ему сфере. Это не только полиция, ГСЧС еще, пограничная служба. Из минусов: накопления негативного политического рейтинга», — сказал Корниенко нашему телеграм-каналу.Напомним, «Слуги народа» рассказали о смене состава правительства по итогам вечернего заседания фракции 2 марта.

Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 4. März 2020

 

Читайте также:  В Раде будет создан подкомитет по надзору за спецслужбами

Напомним, ранее мы писали, что Аваков может занять две должности в Кабмине.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Порошенко рассказал, как будет бороться с друзьями-коррупционерами

Дмитрий Климов

Виталий Кличко был госпитализирован в Австрии

Дмитрий Климов
Хайко Маас

Сейчас подходящая возможность решить конфликт: Германия о ситуации на Донбассе

Ольга Гергелюк

Добавить комментарий