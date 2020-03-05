Новый министр обороны пролоббирован Ермаком — Бутусов

Журналист Юрий Бутусов прокомментировал назначение Андрея Тарана на пост министра обороны Украины. Хороших моментов в таком назначении немного.

На своей странице в Facebook журналист отметил, что ни депутаты, ни обычные украинцы ничего не знают о Таране и его взглядах. А это значит, что назначение такого министра, тем более в сфере обороны, вызывает немало вопросов.

Об этом передает «НБН«.

Первое, что отмечает Бутусов — нового министра не представили парламенту и никакая фракция не могла пообщаться с ним:

«И это при том, что фракция «Голос» делала соответствующее обращение. Его не выполнили, что прямо нарушает закон о назначении министров. Такой подход тревожит… У нас идет война и министр обязан рассказать о своей стратегии. Но, выходит так, что её нет».

Второе, на чем акцентирует внимание Бутусов это то, что Тарана привели в правительство по просьбе главы ОП Андрея Ермака:

«Ермак продвигает политику примирения Украины и России. Ему нужен свой министр обороны, чтобы полностью контролировать ситуацию на Донбассе. Но как выглядит программа примирения известно лишь верхушке власти… У них договоренности с противником делаются на уровне личных отношений».

Третий вопрос — это биография Таране. Как отметил Бутусов, новый глава Минобороны большую часть своей военной карьеры провел в разведывательной и дипломатической службах:

«В 2015 год ему предоставили статус участника АТО, хотя он там не был. Он не был публичным человеком, не занимал высокие должности, не давал интервью и не говорил о своих взглядах на войну на Донбассе. О нем знают лишь несколько командиров… Поэтому понять, сможет ли Таран построить правильную армейскую стратегию — большой вопрос».

В своем четвертом пункте журналист коснулся президента Зеленского и его стратегии по перезагрузке Кабмина:

«Логика президента, который без объяснений может назначать и снимать правительство — это ошибка. Он не знает, какие у них задачи и кем они были до этого. Это лишь подрывает его рейтинг. После перемен в Минобороне надежды больше нет. Есть лишь настороженность».

Напомним, ранее Борислав Береза заявил об опасности назначения Тарана в Минобороны.