Следующими кандидатами «на вылет» будут Смолий и Сытник
Политолог Андрей Смолий отметил, что вскоре начнутся увольнения в Нацбанке и НАБУ.
Такой информацией он поделился у себя в Telegram, сообщает «НБН«.
Как отметил политолог, на следующей неделе власть готовит ещё ряд громких отставок и на сей раз за дверь выставят главу НАБУ Артема Сытника и главу Нацбанка Якова Смолия:
«Что касается НАБУ то документ об увольнении Сытника уже есть в парламенте. Он зарегистрирован под номером 3180.
Теперь, после резкой смены правительства, увольнения генпрокурора, а тем более отставки глав НАБУ и Нацбанка ждать финансовой помощи Украине не стоит.
Забудьте о помощи МВФ, Евросоюза, ЕБРР и так далее. Кто будет финансировать государство, в котором свирепствуют беззаконие и произвол? Где нарушают законы и узурпируют власть».
Стоит отметить, что некоторые источники пророчат отставку и главному таможеннику страны Максиму Нефедову. Отмечается, что он уйдет вслед за Сытником.
Напомним, ранее мы писали, что депутаты отправили в отставку Руслана Рябошапку.