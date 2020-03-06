Следующими кандидатами «на вылет» будут Смолий и Сытник

Политика
Христина Качоровська0
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Политолог Андрей Смолий отметил, что вскоре начнутся увольнения в Нацбанке и НАБУ.

Портфель
Портфель. Фото — politeka.net

Такой информацией он поделился у себя в Telegram, сообщает «НБН«.

Как отметил политолог, на следующей неделе власть готовит ещё ряд громких отставок и на сей раз за дверь выставят главу НАБУ Артема Сытника и главу Нацбанка Якова Смолия:

«Что касается НАБУ то документ об увольнении Сытника уже есть в парламенте. Он зарегистрирован под номером 3180.

Теперь, после резкой смены правительства, увольнения генпрокурора, а тем более отставки глав НАБУ и Нацбанка ждать финансовой помощи Украине не стоит.

Забудьте о помощи МВФ, Евросоюза, ЕБРР и так далее. Кто будет финансировать государство, в котором свирепствуют беззаконие и произвол? Где нарушают законы и узурпируют власть».

Стоит отметить, что некоторые источники пророчат отставку и главному таможеннику страны Максиму Нефедову. Отмечается, что он уйдет вслед за Сытником.

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Напомним, ранее мы писали, что депутаты отправили в отставку Руслана Рябошапку.


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