Следующими кандидатами «на вылет» будут Смолий и Сытник

Политолог Андрей Смолий отметил, что вскоре начнутся увольнения в Нацбанке и НАБУ.

Такой информацией он поделился у себя в Telegram, сообщает «НБН«.

Как отметил политолог, на следующей неделе власть готовит ещё ряд громких отставок и на сей раз за дверь выставят главу НАБУ Артема Сытника и главу Нацбанка Якова Смолия:

«Что касается НАБУ то документ об увольнении Сытника уже есть в парламенте. Он зарегистрирован под номером 3180.

Теперь, после резкой смены правительства, увольнения генпрокурора, а тем более отставки глав НАБУ и Нацбанка ждать финансовой помощи Украине не стоит.

Забудьте о помощи МВФ, Евросоюза, ЕБРР и так далее. Кто будет финансировать государство, в котором свирепствуют беззаконие и произвол? Где нарушают законы и узурпируют власть».