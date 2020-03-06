Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев — Шмыгаль
Новый Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на программе «Право на власть», рассказал при каких условиях он может покинуть свой пост.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на censor.net.ua.
«Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев», — сказал Шмыгаль.
Говоря о задачах, которые стоят перед Правительством, Шмыгаль отметил, что основным направлением будет активизация реформ и дальнейшая интеграция с Евросоюзом, а также продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
«Наша заинтересованность в сотрудничестве с международными организациями остается на повестке дня. Правительство готово к новым вызовам и будет активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским союзом», — сказал Премьер.
Шмыгаль также ответил на вопрос о том, сможет ли он отказать Президенту Зеленскому, если тот его попросит о чем-нибудь.
«Я откажу Президенту в разных случаях, но не представляю, что Президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ», — сказал новый глава Правительства.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский прогнулся под олигархов.