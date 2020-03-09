Гончаренко получил неожиданный ответ: Шарий предупредил об атаках на свою партию

Важное Политика
Родион Власов0
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Политический деятель и популярный YouTube блогер Анатолий Шарий продолжил политическую борьбу с Алексеем Гончаренко и Петром Порошенко. Прозвучал ряд громких анонсов и предупреждений.

Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Фото — newsone.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на YouTube канал Шария.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко записал нашумевшее видео, в котором он обращается к Шарию и выступает с пылкой критикой блогера. Гончаренко крайне недоволен позицией блогера и воспринимает критику Шария в штыки.

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Ныне Шарий заявил, что оскорбления от Гончаренко в его адрес это лишь малая часть тактики лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Согласно его мнению Порошенко намерен «снова воевать с Шарием», якобы для отвлечения внимания в политической жизни от возможного задержания Петра Порошенко правоохранителями.

Блогер анонсировал информационные атаки на его партию со стороны ряда украинских СМИ. Шарий назвал это «финальной схваткой с Петром Порошенко и его окружением».

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Стоит отметить, что настроенность Шария против Петра Порошенко крайне часто связывают с его пророссийской позицией. Сам блогер отрицает свою пророссийскость, однако и не осуждает политиков, которые заявляют о своих симпатиях к «русскому миру».

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский хочет перейти к жестким мерам: президент о личном отношении к олигархам.


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