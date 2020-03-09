СМИ Лондона возмущены действиями Зеленского: Гончарук и Рябошапка соответствовали интересам Европы

Важное Политика
Родион Власов0
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Авторитетное издание Financial Times обнародовало недовольство Европы относительно смены власти в Украине. Отставка Руслана Рябошапки и Алексея Гончарука разочаровала европейских экспертов.

Европа и Украина
Европа и Украина. Фото — liga.net

Об этом сообщает «Цензор.нет», передает «НБН».

Издание Financial Times считает смену Кабмина в Украине вредным действием для установления партнерства Украины с Европой. Отмечается что Зеленский «продемонстрировал отказ от эффективных реформ и от интенсивной борьбы с коррупционной составляющей».

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Иностранное издание отмечает, что экс-министр финансов Оксана Маркарова и генеральный прокурор Руслан Рябошапка были настоящими экспертами и «пользовались уважением со стороны мировых реформаторов». Их продуктивные шаги высоко оцениваются мировым сообществом.

Вместе с тем взгляды большинства украинцев, судя по рейтингам популярности политических деятелей страны, во многом совпадают с решением Верховной Рады и Владимира Зеленского.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский хочет перейти к жестким мерам: президент о личном отношении к олигархам.


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