СМИ Лондона возмущены действиями Зеленского: Гончарук и Рябошапка соответствовали интересам Европы

Авторитетное издание Financial Times обнародовало недовольство Европы относительно смены власти в Украине. Отставка Руслана Рябошапки и Алексея Гончарука разочаровала европейских экспертов.

Об этом сообщает «Цензор.нет», передает «НБН».

Издание Financial Times считает смену Кабмина в Украине вредным действием для установления партнерства Украины с Европой. Отмечается что Зеленский «продемонстрировал отказ от эффективных реформ и от интенсивной борьбы с коррупционной составляющей».

Иностранное издание отмечает, что экс-министр финансов Оксана Маркарова и генеральный прокурор Руслан Рябошапка были настоящими экспертами и «пользовались уважением со стороны мировых реформаторов». Их продуктивные шаги высоко оцениваются мировым сообществом.

Вместе с тем взгляды большинства украинцев, судя по рейтингам популярности политических деятелей страны, во многом совпадают с решением Верховной Рады и Владимира Зеленского.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский хочет перейти к жестким мерам: президент о личном отношении к олигархам.