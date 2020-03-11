Разумков просит депутатов отменить свои зарубежные поездки

Спикер украинского парламента просит народных депутатов воздержаться от поездок за границу из-за ситуации с коронавирусом.

Дмитрий Разумков уже создал и подписал соответствующее распоряжение, в котором просит депутатов отложить свои поездки за пределы Украины.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

«Из-за ситуации с коронавирусом, которая сложилась в мире, я настоятельно рекомендую народным депутатам и работникам аппарата ВР отменить или перенести свои поездки за пределы Украины, до тех пор, пока ситуация с болезнью не улучшится».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве ввели карантин.