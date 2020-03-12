Апрельский «нормандский саммит» под знаком вопроса: немецкий дипломат назвал причину, из-за которой могут отменить встречу

Немецкий дипломат, который не под запись пообщался с журналистами «Европейской Правды» заявил, что «нормандская четверка» скорее всего не встретиться за столом переговоров в апреле. По словам дипломата, причиной может стать отсутствие договоренностей всех сторон. Он также не исключает, что саммит могут перенести на май или даже еще позже.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Европейскую Правду».

Немецкий дипломат, который является приближенным человеком к «нормандскому» переговорному процессу заявил, что, скорее всего в апреле не будет саммита.

По словам представителя Германии, стороны не успеют закончить подготовку к встрече до апреля. Немецкий политик подчеркнул, что сторонам нужна результативная встреча.

Дипломат не исключает, что «нормандская четверка» может собраться позже, например, в мае.

Он отметил, что Германия активно наблюдает за переговорным процессом в Минске. Немецкий дипломат подчеркнул, что Украина достаточно активна в данном вопросе.

Ранее мы сообщали, что Яценюк прокомментировал встречу Ермака и Козака в Минске.