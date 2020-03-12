Апрельский «нормандский саммит» под знаком вопроса: немецкий дипломат назвал причину, из-за которой могут отменить встречу

Политика
Ольга Гергелюк0
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Немецкий дипломат, который не под запись пообщался с журналистами «Европейской Правды» заявил, что «нормандская четверка» скорее всего не встретиться за столом переговоров в апреле. По словам дипломата, причиной может стать отсутствие договоренностей всех сторон. Он также не исключает, что саммит могут перенести на май или даже еще позже.

"нормандская четверка"
«Нормандская четверка». Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Европейскую Правду».

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Немецкий дипломат, который является приближенным человеком к «нормандскому» переговорному процессу заявил, что, скорее всего в апреле не будет саммита.

По словам представителя Германии, стороны не успеют закончить подготовку к встрече до апреля.  Немецкий политик подчеркнул, что сторонам нужна результативная встреча.

Дипломат не исключает, что «нормандская четверка» может собраться позже, например, в мае.

Он отметил, что Германия активно наблюдает за переговорным процессом в Минске. Немецкий дипломат подчеркнул, что Украина достаточно активна в данном вопросе.

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Ранее мы сообщали, что Яценюк прокомментировал встречу Ермака и Козака в Минске. 

 

 

 


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