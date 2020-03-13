Власть послала месседж – журналистка Даниленко объяснила, зачем Сивохо устроил «примирение»

Вчера, 12 марта, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо со скандалом представил, так называемую «Национальную платформу примирения и единства». По мнению журналистки Татьяны Даниленко, власть неспроста приняла решение проводить презентацию в такое непростое для страны время.

Об этом журналистка написала на своей страничке в «Фейсбук», сообщает НБН.

Журналистка Татьяна Даниленко уверена, что еще до начала презентации «примирения», Сергей Сивохо неспроста выразил ложную мысль о том, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за оккупированных территорий. По мнению журналистки, все это намеренно делалось накануне презентации «Национальной платформы примирения и единства».

Кроме того, Даниленко считает, что потасовка Сивохо с активистами во время презентации – это именно та картинка, которая сейчас нужна власти.

Журналистка отметила, что ситуацию уже активно подогревают в СМИ, и не только на телеканалах РФ, но и на некоторых украинских.

«Власть послала месседж, о том, что прекращение войны не хотят только украинские радикалы. А Путин, ОРДЛО и украинская власть хотят мира. Власть сознательно «раскачивает» ситуацию. В момент, когда в мире пандемия и экономический криз. Вопрос только зачем? Ответ каждый может найти сам», — написала журналистка.

Багато букв про примирення. Сергій Сивохо таки влаштував Національну платформу примирення. Щоб примирятися було легше,… Gepostet von Тетяна Даниленко am Donnerstag, 12. März 2020

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