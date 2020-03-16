РФ полностью изолирует Крым от Украины: оккупационные «власти» выступили с заявлением

Политика
Ольга Гергелюк0
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Оккупационные власти Крыма заявили, что хотят полностью закрыть административную границу с материковой Украиной. Данное решение оккупанты хотят принять из-за угрозы массового распространения коронавируса в Украине.

Крым. Фото — unian.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA». 

Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, оккупационные власти Крыма заявили, что готовы полностью закрыть административную границу полуострова с материковой частью Украины. С таким заявлением выступил так называемый «глава Республики Крым» Сергей Аксенов.

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Аксенов заявил, что уже проконсультировался по данному вопросу с властями Кремля. Представитель оккупационной власти Крыма не уточнил, когда именно въезд в Крым будет заблокирован.

Кроме того, Аксенов заявил, что  «власти» делают все возможное для того, чтобы не допустить распространение коронавируса на территории аннексированного полуострова.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в РФ. 

 


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