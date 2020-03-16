Завтра СНБО соберется на экстренное совещание: будут обсуждать внедрение чрезвычайного положения по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета Нацбезопасности и обороны по случаю пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ZN«.

По данным издания, сегодня, 16 марта, было совещание в Офисе президента на Банковой, где решали важные вопросы, возникшие в связи с коронавирусом.

Главным на совещании был президент Зеленсикий, а основным докладчиками стали премьер-министр Шмыгаль и секретарь СНБО Данилов. Помимо этого, на заседании присутствовали главы ОГА всех украинских областей.

Одним из решений стало собрать экстренное заседание СНБО на 17 марта. На данном совещании будут рассматривать вопрос внедрения чрезвычайного положения по всей Украине. Если решение будет принято, то его должны окончательно подтвердить в Верховной Раде.

Напомним, ранее мы писали, что 17 марта состоится внеочередное заседание парламента, где будут решать ряд важных вопросов по коронавирусу.