Шнуров напомнил россиянам, чей Донбасс: музыкант отличился красноречивым заявлением об Украине и Путине (видео)

Фронтмен группы «Ленинград» и политический деятель «Партии Роста» в Госдуме РФ Сергей Шнуров ответил на ряд достаточно интригующих вопросов о Крыме, Донбассе и президенте Российской Федерации. Он заявил о том, что Донбасс является территорией Украины, а Владимир Путин, в самом деле, когда-то был красавчиком, пока не ввязался в политику.

Об этой информации сообщил «Обозреватель», сославшийся на интервью «Комсомольской правды», передает «НБН».

Отмечается, что в самом начале Шнуров ответил на вопрос о том, чьим же является Крымский полуостров. Музыканту понадобилось около 10 секунд для того, чтобы ответить на вопрос. Однако следом последовало достаточно интригующее заявление: «Поживем – увидим».

После этого, когда последовал вопрос о Донбассе и «Л/ДНР», Шнуров не думая сообщил о том, что эта территория принадлежит Украине безоговорочно. Он также добавил, что считает украинцев друзьями для россиян побольше, чем жителей Сирии.

Кроме того, не умолчал фронтмен и о действующем президента России. Он высказался необычно о Путине, после чего не стал ничего добавлять к своим словам.

«Да, безусловно, Путин был красавчиком, пока не ввязался в политику», — сообщил Шнуров.

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