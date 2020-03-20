Если вы захотите – Путин озадачил новым циничным заявлением

Неоднозначный диалог произошел между журналистом ТАСС Андреем Ванденко и президентом РФ Владимиром Путиным в одном из видеоинтервью.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Журналиста поинтересовался у президента, к чему готовиться россиянам в 2024 году и спросил: «Вы с нами навсегда?». На что Путин цинично ответил: «Если вы захотите».

Затем глава Кремля начал заверять, что еще не знает, кем будет в 2024 году, однако подумает о какой-нибудь должности, если граждане России захотят и дальше видеть его у власти.

«Не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени. Если народ скажет «оставайтесь» надо подумать будет. В каком качестве — это другой вопрос. Впереди еще 4 года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю еще раз, искренне абсолютно, самое главное — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — заявил Путин.

И хотя, по словам президента РФ, элиты могут нервничать из-за такой неопределенности, однако, учитывая, что первичным источником власти является народ, важно понимать, чего хотят люди.

Глава Кремля цинично отметил, что ему и в голову не приходило, что он будет президентом — еще и так долго, однако чувство ответственности не дает ему уйти с должности.

Ранее сообщалось о том, что Путин опасается дестабилизации и дал соответствующие указания силовикам.