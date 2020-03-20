Маски сброшены: Зеленский уволил своего советника, который выступил против договоренностей Ермака и Козака в Минске

Политика
Христина Качоровська0
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Сегодня на сайте президента появился указ No 100/2020, которым он уволил народного избранника Гео Лероса с должности внештатного советника главы государства.

Владиитр Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — president.gov.ua

Это, как считает бывший нардеп Борислав Береза, прямо показывает, что президент выбрал российский сценарий развития в Украине.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Борислава Березы.

«Зеленский уволил Гео Лероса, который открыто выступил против российских наративов о «внутреннем конфликте на Донбассе» и против инициатив Ермака-Козака в Минске.

Президент выбрал сторону этого конфликта. Это его выбор, который проясняет многое. Теперь маски сброшены».

Напомним, ранее мы писали, что украинцы просят Зеленского не позволить легитимизации боевиков ОРДЛО.


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