Маски сброшены: Зеленский уволил своего советника, который выступил против договоренностей Ермака и Козака в Минске

Сегодня на сайте президента появился указ No 100/2020, которым он уволил народного избранника Гео Лероса с должности внештатного советника главы государства.

Это, как считает бывший нардеп Борислав Береза, прямо показывает, что президент выбрал российский сценарий развития в Украине.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Борислава Березы.

«Зеленский уволил Гео Лероса, который открыто выступил против российских наративов о «внутреннем конфликте на Донбассе» и против инициатив Ермака-Козака в Минске.

Президент выбрал сторону этого конфликта. Это его выбор, который проясняет многое. Теперь маски сброшены».