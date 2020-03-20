Маски сброшены: Зеленский уволил своего советника, который выступил против договоренностей Ермака и Козака в Минске
Сегодня на сайте президента появился указ No 100/2020, которым он уволил народного избранника Гео Лероса с должности внештатного советника главы государства.
Это, как считает бывший нардеп Борислав Береза, прямо показывает, что президент выбрал российский сценарий развития в Украине.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Борислава Березы.
«Зеленский уволил Гео Лероса, который открыто выступил против российских наративов о «внутреннем конфликте на Донбассе» и против инициатив Ермака-Козака в Минске.
Президент выбрал сторону этого конфликта. Это его выбор, который проясняет многое. Теперь маски сброшены».
Напомним, ранее мы писали, что украинцы просят Зеленского не позволить легитимизации боевиков ОРДЛО.