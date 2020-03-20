Москва еще не приняла конкретное решение – блогер рассказал, от чего зависит увольнение Пушилина с должности «руководителя» «ДНР»

Политика
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Автор Телеграмм-канала «Вольнодумец», который неоднократно делился информацией о проверках кураторов из РФ в ОРДЛО, на это раз сообщил об итогах проверки «финансовой деятельности» «республики» «ДНР». По информации блогера, результаты проверки поставили под угрозу дальнейшее руководство «республикой» Денисом Пушилиным.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — donpress.com

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал «Вольнодумец», передает НБН.

Информационный ресурс сообщил об итогах проверки, которую устроили кураторы из РФ в ОРДЛО. По информации блогера, проверяющие обнаружили «пустые склады и списанные в никуда деньги». И за это естественно кто-то должен отвечать.

«Говорят, что накопали достаточно, чтобы Пушилина с сотоварищами отправить греться на Колымских песках, ну, или неудачно сходить на обед в кафе «Сепар». Но это еще впереди. Москва еще не приняла конкретное решение по кандидатуре», — пишет блогер.

По информации блогера, руководство Кремля сейчас в ожидании каких-то конкретных решений со стороны Украины, и только от них будет зависеть останется Пушилин на должности «главаря» «ДНР» или нет.

Читайте также:  Украинский экспорт возрос на 18,6% - Гройсман

Кроме того, блогер отметил, что в окружении главаря «ДНР» поговаривают, что ему осталось недолго руководить республикой.

«Может у проверяющих на руках черная метка для Пушилина? Скоро все станет известно», — пишет автор поста.

Кроме того, блогер пролил свет и на состав делегации, которая осуществляла проверку. Среди проверяющих, был бывший председатель СБУ Александр Якименко, который согласно информации блогера, на данный момент активно работает на спецслужбы Кремля.

Читайте также:  Зеленскому предложили новых кандидатов на пост министра обороны: СМИ узнали, кто может заменить Загороднюка

Ранее мы сообщали, что блогер сообщил, кто и зачем приехал к главе «ДНР» Пушилину. 

 

 

 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

СМИ: признание ПЦУ Греческой церковью может произойти не раньше октября

Дмитрий Климов

Патриарх Варфоломей сделал заявление о церкви в Украине

Дмитрий Климов

Помпео предоставил сенату США информацию по расследованию убийства Хашкаджи

Дмитрий Климов

Добавить комментарий