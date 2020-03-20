Москва еще не приняла конкретное решение – блогер рассказал, от чего зависит увольнение Пушилина с должности «руководителя» «ДНР»

Автор Телеграмм-канала «Вольнодумец», который неоднократно делился информацией о проверках кураторов из РФ в ОРДЛО, на это раз сообщил об итогах проверки «финансовой деятельности» «республики» «ДНР». По информации блогера, результаты проверки поставили под угрозу дальнейшее руководство «республикой» Денисом Пушилиным.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал «Вольнодумец», передает НБН.

Информационный ресурс сообщил об итогах проверки, которую устроили кураторы из РФ в ОРДЛО. По информации блогера, проверяющие обнаружили «пустые склады и списанные в никуда деньги». И за это естественно кто-то должен отвечать.

«Говорят, что накопали достаточно, чтобы Пушилина с сотоварищами отправить греться на Колымских песках, ну, или неудачно сходить на обед в кафе «Сепар». Но это еще впереди. Москва еще не приняла конкретное решение по кандидатуре», — пишет блогер.

По информации блогера, руководство Кремля сейчас в ожидании каких-то конкретных решений со стороны Украины, и только от них будет зависеть останется Пушилин на должности «главаря» «ДНР» или нет.

Кроме того, блогер отметил, что в окружении главаря «ДНР» поговаривают, что ему осталось недолго руководить республикой.

«Может у проверяющих на руках черная метка для Пушилина? Скоро все станет известно», — пишет автор поста.

Кроме того, блогер пролил свет и на состав делегации, которая осуществляла проверку. Среди проверяющих, был бывший председатель СБУ Александр Якименко, который согласно информации блогера, на данный момент активно работает на спецслужбы Кремля.

Ранее мы сообщали, что блогер сообщил, кто и зачем приехал к главе «ДНР» Пушилину.