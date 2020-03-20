Не допустить легитимизацию боевиков ОРДЛО: известные жители Донбасса записали видеообращение к президенту

Журналисты, пленные, волонтеры и ученые обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить прямых переговоров Украины и ОРДЛО.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Последние Минские договоренности вызвали опасение у многих украинцев, так как они предусматривают прямые переговоры официального Киева с представителями псевдореспублик «Л/ДНР». А это уже означает прямое признание властей ОРДЛО и их легитимизацию.

После этого известные люди, родом из Донбасса, обратились к президенту:

«Договоренности в Минске, на которых решили создать «Консультативный совет» с боевиками — это большая ошибка. Не только потому, что это автоматически легитимизирует боевиков и выводит Россию на уровень наблюдателя, а не врага… Если всё это станет реальностью — те все страдания, которые пришлось прожить пленным и моим землякам, окажутся напрасными», — отметил Станислав Асеев (журналист, недавно освобожденный из плена ОРДЛО).

Также, с призывом не предать Украину к президенту обратились Сергей Гармаш (журналист), Ирина Довгань (волонтер родом из Ясинуватой), Денис Казанский (журналист из Донецка), Владимир Жемчугов (военный, герой Украины, был в плену ОРДЛО), Игорь Козловский (ученый, был в плену ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали, о чем договорились Ермак и Козак в Минске.