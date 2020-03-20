Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе: следующая встреча ТКГ может состояться в необычном формате

Как известно, следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 25 марта. Но, из-за пандемии коронавируса участники переговоров не смогут встретиться за одним столом. По словам представителя Украины в политической подгруппе и одновременно вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, рассматривается вариант провести заседание в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь «Слово и Дело».

Пандемия коронавируса поставила под угрозу переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Украина не намерена ставить на паузу переговоры в Минске из-за эпидемии коронавируса.

Стороны попытаются договориться продолжить работу, только теперь в другом формате – в режиме видеоконференции. Таким образом, участники переговоров не будут контактировать между собой, и подвергать опасности свои жизни и здоровье.

По словам Резникова, Украина ожидает на данный момент ответа от ОБСЕ по поводу проведения видеоконференции.

«Понятно, что перелеты, сейчас невозможны. Мы рассматриваем вариант видеоконференции», — сообщил политик.

СМИ также поинтересовались у Резникова, будет ли рассматриваться вопрос создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО. Но, господин Резников на этот вопрос не ответил.

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