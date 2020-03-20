Санкции сыграли важную роль – глава дипломатии ЕС Боррель рассказал, как РФ поплатилась за агрессию на Донбассе

Глава дипломатии Европейского Союза, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель уверен, что санкции, которые ЕС применил к РФ, смогли предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Востоке Украины. По словам Борреля, Россия понесла экономические и политические потери.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание ZN.UA.

Вице-президент Европейской комиссии уверен, что санкции ЕС относительно РФ, смогли помочь Украине остановить агрессора. По словам дипломата, Европейский Союз четко установил связь между экономическими ограничениями и выполнением Минских соглашений РФ. Боррель считает, что те потери, которые РФ понесла из-за санкций, очевидны для всех.

«Санкции ЕС сыграли важную роль, они предотвратили дальнейший виток эскалации на Донбассе и нанесли России значительный урон», — заявил Боррель.

Также Боррель заявил, что ЕС нужна сильная и стабильная Россия, точно также, как, России нужна процветающая Европа. Но, Боррель отметил, что на данный момент речь не идет о более тесном сотрудничестве ЕС с РФ. По его словам, более конструктивные отношения между сторонами станут возможны, только после того, как Россия покажет прогресс в разрешении конфликта на Востоке Украины.

Напомним, что Жозеп Боррель планировал посетить с рабочей поездкой Донбасс, но в связи с эпидемией коронавируса, европейский дипломат отложил запланированный визит.

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