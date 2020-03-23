Аваков идет на радикальный шаг: из-за COVID-19 украинцев будут контролировать

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Глава МВД Арсен Аваков решил вплотную заняться заданием по воспрепятствованию пандемии в Украине. Он сообщил, что вернувшихся из заграницы 19 000 украинцев будут контролировать сотрудники полиции. Эти люди, по его словам, должны пройти полноценную обсервацию.

Об этой информации сообщила «Лига.Новости», сославшаяся на слова министра внутренних дел, передает «НБН».

«Нужно понять, что из-за рубежа вернулись 19 000 украинцев. Это было сделано в рамках программы по эвакуации наших граждан. Им будут выданы памятки о самоизоляции на 2 недели. Кроме того, им еще и проведут тест на инфекцию COVID-19. Полиция Украины будет в обязательном порядке контролировать их обсервацию», — сообщил Аваков.

Также глава МВД сообщил региональным руководителям о том, что Украина должна решить вопрос о продовольственных рынках.

По его словам, такие места могут способствовать распространение коронавируса. Однако распространение коронавируса в Украине, как известно, началось уже давно.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Украине возросло: Минздрав назвал точную цифру.