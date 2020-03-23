Аваков идет на радикальный шаг: из-за COVID-19 украинцев будут контролировать

Главное Политика
Родион Власов0

Глава МВД Арсен Аваков решил вплотную заняться заданием по воспрепятствованию пандемии в Украине. Он сообщил, что вернувшихся из заграницы 19 000 украинцев будут контролировать сотрудники полиции. Эти люди, по его словам, должны пройти полноценную обсервацию.

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото — Unain.ua

Об этой информации сообщила «Лига.Новости», сославшаяся на слова министра внутренних дел, передает «НБН».

«Нужно понять, что из-за рубежа вернулись 19 000 украинцев. Это было сделано в рамках программы по эвакуации наших граждан. Им будут выданы памятки о самоизоляции на 2 недели. Кроме того, им еще и проведут тест на инфекцию COVID-19. Полиция Украины будет в обязательном порядке контролировать их обсервацию», — сообщил Аваков.

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Также глава МВД сообщил региональным руководителям о том, что Украина должна решить вопрос о продовольственных рынках.

По его словам, такие места могут способствовать распространение коронавируса. Однако распространение коронавируса в Украине, как известно, началось уже давно.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Украине возросло: Минздрав назвал точную цифру.


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