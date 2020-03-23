Аваков выходит за пределы своей компетенции: введение чрезвычайного положения предоставит ему полную власть в стране

Именно поэтому в Офисе президента до сих пор не могут окончательно принять решение о введении ЧП в Украине.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«В ОПУ с тревожностью отнеслись к заявлению Авакова о мерах для стабилизации экономики в Украине. Глава МВД полностью выходит своей компетенции и даже слегка входит в компетенцию президента. Если будет введено ЧП, то это ещё больше усилит позицию Авакова. Сейчас он уже контролирует границы… А если будет чрезвычайное положение, то полиция и Нацгвардия станут реальной властью в стране».

При этом, пишет источник, не все в Офисе президента готовы дать такие полномочия Авакову. Более того, против такого выступает и часть украинских олигархов, которые опасаются за свои активы:

«Ермак никого не поддерживает в этом вопросе. Скорее всего, решение по ЧП примут утром 24 марта, когда проконсультируются со всеми заинтересованными сторонами».

Напомним, ранее мы писали, что Аваков анонсировал усиление карантинных мер.