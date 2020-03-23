Коломойский не захотел помочь Зеленскому в борьбе с коронавирусом — СМИ

Политика
Христина Качоровська0
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Президент собрал в ОПУ совещание, куда пригласил олигархов и крупных предпринимателей. Владимир Зеленский подал идею создать отдельный фонд для покупки лекарств.

Зеленский и Коломойский
Зеленский и Коломойский. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

Президент хотел, чтобы предприниматели объединились и вместе купили лекарств на сумму 12-13 миллиардов гривен.

Но эту идею главы государства не поддержал один из одиозных олигархов Украины Игорь Коломойский. Он сказал, что был бы не против дать денег… Только вот все его счета заблокированы.

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Напомним, ранее мы писали, как украинские олигархи делят Зеленского.


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