Офис президента собирает нардепов на внеочередное заседание, но много депутатов отказываются — СМИ

Несколько десятков народных избранников от фракции «Слуга народа» уже отказались появляться в Раде, ссылаясь на плохое самочувствие.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данных их источника на Банковой, президент хочет собрать депутатов, чтобы провести внеочередное заседание парламента… Но вот депутаты не поддерживают такой инициативы:

«Офис президента пытается собрать нардепов на внеочередную сессию. Но уже 30 депутатов от «Слуги народа» отказались от участия… Говорят, плохо себя чувствуют».

Напомним, ранее мы сообщали, что 24 марта депутаты могут собраться на внеочередное заседание.