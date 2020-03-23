В ОПУ готовы уволить Арахамию, если тот не соберет «слуг» на внеочередное заседание

Политика
Христина Качоровська0
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В Офисе президента сейчас пытаются собрать депутатов на ещё одно внеочередное заседание парламента. Но последние не готовы появляться в Раде в разгар пандемии коронавируса.

Давид Арахамия
Давид Арахамия. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш источник говорит, что Ермак очень злой. Он уже заявил, что если Арахамия не соберет «слуг» — то пусть пишет заявление об увольнении».

Источник добавил, что на внеочередное заседание готов прийти сам Зеленский, чтобы продемонстрировать депутатам необходимость работать.

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Напомним, ранее мы писали, что «Слуги народа» не хотят идти на внеочередное заседание парламента.


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