В ОПУ готовы уволить Арахамию, если тот не соберет «слуг» на внеочередное заседание

В Офисе президента сейчас пытаются собрать депутатов на ещё одно внеочередное заседание парламента. Но последние не готовы появляться в Раде в разгар пандемии коронавируса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш источник говорит, что Ермак очень злой. Он уже заявил, что если Арахамия не соберет «слуг» — то пусть пишет заявление об увольнении».

Источник добавил, что на внеочередное заседание готов прийти сам Зеленский, чтобы продемонстрировать депутатам необходимость работать.

Напомним, ранее мы писали, что «Слуги народа» не хотят идти на внеочередное заседание парламента.