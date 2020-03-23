Встреча Зеленского с представителями крупного бизнеса: СМИ узнали, что президент сделал неожиданное предложение олигархам

Как известно, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский собрал в ОП представителей крупного бизнеса в Украине. Журналисты издания «Украинская Правда» от одного из участников встречи узнали, что глава государства предложил олигархам, чтобы те, взяли под свое кураторство области, где у них есть бизнес.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание «Украинская Правда».

16 марта, в Офисе главы государства, президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с олигархами. Украинский лидер попросил бизнесменов помочь в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, по информации одного из участников этой встречи, который пообщался с журналистами издания «Украинская Правда», глава государства предложил украинским олигархам взять под свое кураторство области Украины. Бизнесмены должны руководствоваться принципом — где есть бизнес и активы – те, области переходят под кураторство.

Также по информации СМИ, по словам участников встречи, у власти нет реального плана по борьбе с коронавирусом. СМИ сообщают, что участников встречи не устроили результаты переговоров в ОП. Причина не сообщается.

Кроме того, СМИ узнали, что Ринат Ахметов согласился взять под свое кураторство Львовскую, Донецкую и Луганскую области, а также под его кураторство перейдет Ивано-Франковская область. Игорь Коломойский «возьмет» под свой контроль Запорожскую область, Александр Ярославский – Харьковскую.

Кураторство над другими областями возьмут те олигархи, у которых есть бизнес или активы в тех или иных областях.

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