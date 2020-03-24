Непонятно, сколько здесь заболевших: нардепы не хотят приходить на заседание парламента

Важное Политика
Христина Качоровська0
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В четверг, 26 марта, должно пройти ещё одно внеочередное заседания ВР. Но народные избранники не горят желанием посещать зал заседаний в разгар пандемии коронавируса.

Верховная Рада
Верховная Рада. фото — slovoidilo.ua

А тот факт, что несколько депутатов уже больны, ещё сильнее отпугивает политиков.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал экс-нардепа Борислава Березы.

Он отметил, что пообщался с одним из «слуг» и тот уверил его, что не собирается посещать ВР в ближайшее время:

«Сейчас депутат из монобольшинства выбирает причину, чтобы пропустить заседание в четверг. По его словам, непонятно, сколько реально заболевших людей во фракции и он не хочет быть следующим. Поэтому, точно не придет».

Напомним, ранее мы писали, что в «Слуге народа» 4 заболевших коронавирусом.


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