Путин хочет «впихнуть» Украине оккупированные территории Донбасса, но на своих условиях: раскрыт главный план Кремля

Политический эксперт и бывший главный редактор российского издания Newsweek Михаил Фишман утверждает, что Путин пока не имеет интереса к завершению войны на Донбассе ни политического, ни экономического.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

По его словам, Кремль давно адаптировался к международным санкциям, и они никак не мешают России продолжать вести агрессивную политику против Украины.

По мнению Фишмана, главная цель Путина — не сам конфликт на Донбассе, а политические бонусы, которые он может ему дать.

«Задача в том, чтобы добиться стратегических целей. Они довольно очевидны и заключаются в том, что Донбасс должен быть интегрирован в состав Украины на условиях Кремля. Первоочередная цель — влиять на украинскую внешнюю политику», — говорит журналист.

Как отметил Михаил Фишман, глава Кремля хочет «впихнуть» Украине ее же две области, но чтобы те могли влиять на важные внешнеполитические решения Украины и, в случае необходимости, ветировать их.

Ранее сообщалось о том, что Путин озадачил новым циничным заявлением.