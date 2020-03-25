Медведчук раскрыл, что ждет Украину после карантина: лидер «ОПЗЖ» о серьезных проблемах в стране

Глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о том, что карантин очень серьезно будет отражаться на украинцах еще долго. Причина тому – некомпетентные действия правительства, а также большая дыра в бюджете, которую придется закрывать после карантина.

Об этой информации сообщила Politeka, передает «НБН».

«Можно с уверенностью заявлять о том, что наши власти попросту потратили два месяца в никуда. Они проигнорировали рекомендации ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения призывала к тому, чтобы страны провели масштабное тестирование на инфекцию COVID-19. Это уже сделали Китай, Южная Корея, Тайвань. У нас же провели «смехотворные» 700-800 тестов, а из стран, где бушует коронавирус, в Украину вернулись десятки или даже сотни тысяч наших граждан», — сообщил в самом начале Медведчук.

После этих слов политик сослался на данные экспертов, которые говорят о том, что принимать чрезвычайные меры в стране нужно лишь в наиболее пораженных регионах. Он на этом фоне сослался на опыт Италии.

«Это крайне важно, поскольку такие меры, принятые по всей стране, обрушат ее бюджет. Кроме того, это приведет к тому, что будет не хватать средств для борьбы с коронавирусом», — подытожил Медведчук.

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