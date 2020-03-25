«Слуги народа» выступили против Коломойского: Лещенко сообщил, какой закон планируют принять народные депутаты

Политика
Ольга Гергелюк0
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Бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что в партии «Слуга народа» формируется группа людей, которые решительно намерены принять закон, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» его бывшему владельцу олигарху Игорю Коломойскому.

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский. Фото — biz.liga.net

Об этом Сергей Лещенко написал в своем «Телеграмм-канале», сообщает НБН.

Лещенко пишет, что в парламенте формируется группа людей, которые выступают против «сценария Коломойского». Они решительно намерены проголосовать за законопроект, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» олигарху Коломойскому.

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Как известно, принять данный закон от Украины требует МВФ, только тогда, Украина сможет рассчитывать на очередной кредит.

По информации Лещенко, депутаты распространяют друг другу информацию об этом с хештегом #нет дефолту.

Кроме того, Лещенко отметил, что народные избранники настроены крайне решительно и готовы прийти и проголосовать за данный законопроект, несмотря на карантин.

Стоить отметить, что ряд экспертов утверждают, что без очередного кредита от МВФ Украине грозит дефолт. МВФ же в свою очередь требует принять законопроект, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

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Ранее мы сообщали, что Казанский объяснил, в чем плюс онлайн-переговоров ТКГ. 

 


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