«Слуги народа» выступили против Коломойского: Лещенко сообщил, какой закон планируют принять народные депутаты

Бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что в партии «Слуга народа» формируется группа людей, которые решительно намерены принять закон, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» его бывшему владельцу олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом Сергей Лещенко написал в своем «Телеграмм-канале», сообщает НБН.

Лещенко пишет, что в парламенте формируется группа людей, которые выступают против «сценария Коломойского». Они решительно намерены проголосовать за законопроект, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» олигарху Коломойскому.

Как известно, принять данный закон от Украины требует МВФ, только тогда, Украина сможет рассчитывать на очередной кредит.

По информации Лещенко, депутаты распространяют друг другу информацию об этом с хештегом #нет дефолту.

Кроме того, Лещенко отметил, что народные избранники настроены крайне решительно и готовы прийти и проголосовать за данный законопроект, несмотря на карантин.

Стоить отметить, что ряд экспертов утверждают, что без очередного кредита от МВФ Украине грозит дефолт. МВФ же в свою очередь требует принять законопроект, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

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