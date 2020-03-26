На фоне пандемии коронавируса: Украина обратилась к РФ с важным предложением по Донбассу

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
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На фоне пандемии коронавируса в мире украинская сторона в ТКГ обратилась к представителям РФ с призывом прекратить боевые действия на Донбассе. С данным предложением Леонид Кучма, как представитель Украины в ТКГ обратился к РФ, через ОБСЕ. О данной просьбе украинской стороны рассказала народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

оккупированный Донбасс
Оккупированный Донбасс. Фото — rubryka.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интервью народного депутата в эфире «OBOZ.TV».

Ирина Верещук заявила, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе, через ОБСЕ обратилась к представителям РФ в ТКГ с просьбой прекратить боевые действия на Донбассе на период пандемии коронавируса в мире. Верещук отметила, что Украина ждет от РФ «полного  прекращения огня и настоящего перемирия».

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Народный депутат напомнила РФ о призыве генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, который, как известно, призвал прекратить все военные конфликты в мире во время эпидемии коронавируса.

«Леонид Кучма, как представитель Украины в ТКГ, обратился к ОБСЕ, с просьбой обратиться к РФ и призвать ее к полному перемирию на Востоке Украины на период пандемии», — сообщила Верещук.

Стоить отметить, что представители РФ в ТКГ на данный момент не отреагировали на призыв Украины. А российские наемники продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе.

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Ранее мы сообщали, что «ДНР» и «ЛНР» закрывают между собой границы. 

 

 

 


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