Пушилин остался доволен – блогер рассказал о дальнейших решениях Кремля по Донбассу

Политика
Ольга Гергелюк0
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Автор телеграмм-канала «Вольнодумец», который делится инсайдами из ОРДЛО сообщил, с какой целью в оккупированный Донецк приезжал один из российских кураторов, который к слову, бывший сотрудник СБУ Александр Григорьевич Якименко. По информации блогера, главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин после встречи с Якименко «остался доволен». Кроме того, генерал-лейтенант РФ Якименко сообщил Пушилину, что «сейчас РФ ждет каких-то важных событий в Украине, только после них, Кремль примет дальнейшее решение по Донбассу».

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — donpress.com

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

По информации блогера, куратор из РФ Якименко, провел несколько встреч с «руководством ДНР», в частности он встретился и с главарем «республики» Пушилиным.

«В целом Пушилин остался доволен встречей», — пишет блогер.

Кроме того, по информации автора публикации, Якименко пообещал поддержку Пушилину и заявил, что будет отстаивать его кандидатуру на посту «руководителя» «республики».

«Окружение Пушилина говорит о том, что Якименко сообщил,  что на данный момент вопрос о смене главы республики не актуален. По словам Якименко, РФ ждет каких-то важных событий в Украине», — пишет блогер.

По информации автора публикации, только после того, как в Украине произойдут какие-то важные события, тогда Кремль будет принимать дальнейшие решение по Донбассу.

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Кроме того, блогер узнал о том, что кураторы из РФ занялись уничтожением улик своего присутствия на Донбассе. Представители РФ уничтожают документы, которые могут быть доказательством присутствия войск РФ на Донбассе, а также поставки оружия.

«Это уже не первая зачистка, они уничтожают те документы о существовании которых Украина и международные организации не должны узнать никогда», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что при пересечении границы «ДНР» с РФ появились новые правила. 

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