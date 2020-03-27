Украинская сторона возмущена предложением «ДНР»: подробности срыва обмена пленными

Украинская сторона в ходе переговоров решительно отвергла предложение по обмену пленными с «ДНР». Террористы настаивали на формуле «10 на 8».

Об этом сообщает издание «Гордон», передает «НБН».

«Омбудсмен ДНР» выступила по этому поводу. Она считает, что ситуация с коронавирусом должна сгладить недопонимания и сейчас следует пойти на обмен по предложенным условиям.

«В ходе переговоров трехсторонней контактной группы мы предложили обоюдовыгодный обмен по формуле «10 на 8». Однако украинская сторона упрямо отказалась от нашей инициативы», — заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Отметим, что прошлый обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда Украина смогла вернуть 76 украинцев.

Морозова настаивает, что «ДНР» не откажется от формулы «10 на 8», «невзирая на незаконченные Украиной мероприятия относительно процессуального очищения граждан, которых освободили в ходе прошлого обмена».

Напомним, как сообщалось ранее, «ДНР» отказалась от помощи России: решительное пренебрежение предложением Кремля.