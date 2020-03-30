«Мирный план» Ермака по Донбассу: Кулеба рассказал, на каком этапе находится создание Консультативного совета

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент процесс создания Консультативного совета поставлен на паузу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Европейскую Правду».

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что процесс создание Консультативного совета, куда должны будут входить 10 представителей от Украины и 10 представителей от ОРДЛО – приостановлен.

Министр отметил, что Украина по-прежнему будет работать над вопросом урегулирования ситуации на Донбассе в рамках ТКГ. По словам дипломата, министерство иностранных дел считает, что на данный момент не стоит менять формат ТКГ.

«Я как министр, и МИД дел считаем, что ТКГ не нужно каким-то образом менять. Там есть Украина, как сторона, которая пострадала от агрессии, есть страна-агрессор – Россия и есть сторона-посредник – это ОБСЕ», — заявил министр.

По словам Кулебы, Украина на данный момент будет работать исключительно в рамках ТКГ.

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