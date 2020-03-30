«Мирный план» Ермака по Донбассу: Кулеба рассказал, на каком этапе находится создание Консультативного совета

Политика
Ольга Гергелюк0
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Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент процесс создания Консультативного совета поставлен на паузу.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото — rbc.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Европейскую Правду». 

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что процесс создание Консультативного совета, куда должны будут входить 10 представителей от Украины и 10 представителей от ОРДЛО – приостановлен.

Министр отметил, что Украина по-прежнему будет работать над вопросом урегулирования ситуации на Донбассе в рамках ТКГ. По словам дипломата, министерство иностранных дел считает, что на данный момент не стоит менять формат ТКГ.

«Я как министр, и МИД дел считаем, что ТКГ не нужно каким-то образом менять. Там есть Украина, как сторона, которая пострадала от агрессии, есть страна-агрессор – Россия и есть сторона-посредник – это ОБСЕ», — заявил министр.

По словам Кулебы, Украина на данный момент будет работать исключительно в рамках ТКГ.

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Ранее мы сообщали, что депутатам «Слуга народа» рассылают провокационные смс-сообщения накануне решающего голосования. 


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