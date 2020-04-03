Судьба Ермака решена: неожиданное заявление Зеленского

СМИ узнали, что второго апреля президент Украины Владимир Зеленский провел тайное совещание со «слугами народа». Главной темой стал скандал с прослушиванием брата ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщает ZN.ua, передает «НБН».

Источники сообщили, что Зеленский прибыл на встречу в сопровождении самого Ермака. Выступление президента длилось около 20 минут. За это время он дал понять своим коллегам, что компромат никак не повлияет на его отношение к Ермаку.

Очевидцы отмечают, что Зеленский назвал Ермака своим хорошим другом и эта дружба остается крепкой. Более того, президент обвинил народного депутата Лероса в совершении аферы. Обнародование записей с компроматом брата главы ОП не поощряется Зеленским.

Однако президент настоял на торжестве законности и заявил, что соответствующим делом займутся правоохранители и конечные результаты будут позже.

После выступления Зеленского перед народными депутатами выступил сам Ермак. Он объявил Лероса своим личным врагом.

Напомним, как сообщалось ранее, ужесточение карантина: глава Минздрава объяснил, чего именно ждать украинцам.